КС Белоруссии призвал власти освободить задержанных членов совета

Координационный совет (КС) оппозиции Белоруссии призвал власти страны освободить задержанных членов совета и перейти к диалогу. Об этом сообщает ТАСС.

«Диалог — это единственно правильное решение в сложившейся ситуации и единственный возможный выход из политического кризиса. А значит, Лукашенко следовало бы не набирать новых политзаключенных, а освобождать уже имеющихся и начинать диалог. Нужно уходить с тропы войны на тропу мирных переговоров. Пока не поздно», — говорится в сообщении.

3 августа члену Координационного совета оппозиции Белоруссии и доверенному лицу бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской — Ольге Ковальковой — продлили арест еще на 15 дней.

Ранее сообщалось, что Светлана Тихановская призвала власти Белоруссии освободить членов Координационного совета оппозиции.

14 августа экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в Белоруссии Координационного совета оппозиции.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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