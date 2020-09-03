Немецкий кабмин вступил в полемику с Лукашенко по ситуации с Навальным

Правительство Германии прокомментировало заявление президента Белоруссии Алексадра Лукашенко, который назвал фальсификацией заявление Берлина об обнаружении в организме Алексея Навального отравляющего вещества веществами из группы «Новичок». Об этом сообщает ТАСС.

В немецком кабмине утверждают, что данное заявление белорусского политика не соответствует действительности.

«Утверждение господина Лукашенко, разумеется, является неправдой», — заявили в правительстве.

Там также отметили, что «нечего добавить» к сделанным ранее публичным заявлениям канцлера Герамнии Ангелы Меркель, министра иностранных дел страны Хайко Мааса и главы минобороны ФРГ Аннегреты Крамп.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ. В настоящий момент Навальный находится в коме, его перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок».

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