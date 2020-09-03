Американские демократы потребовали немедленных антироссийских санкций

В сенате США группа представителей Демократической партии обратилась к главе минюста страны Стивену Мнучину с требованием немедленно ввести в отношении России санкции. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению демократов, российская сторона якобы намеревается вмешаться в предстоящие выборы президента США в 2020 году.

Мнучину было направлено письмо с соответствующим требованием, которое подписали 11 человек, включая лидера демократов в сенате Чака Шумера.

Авторы письма опираются на данные американского разведсообщества. При этом сенаторы также требуют предоставить им секретную информацию по теме предполагаемого предстоящего вмешательства.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В МИД России ответили на угрозу новых санкций США «за Белоруссию»

— В США заявили, что Россия распространяет дезинформацию о Байдене