На Украине рассказали о возможных последствиях разрыва дипотношений с РФ

Разрыв дипломатических отношений между Москвой и Киевом привел бы к проблеме с защитой интересов украинцев в России, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Gazeta.ua.

«Разрыв дипломатических отношений создал бы огромную проблему с защитой интересов наших граждан», — сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что при разрыве отношений функции посольства исполняло бы ведомство третьей стороны.

Также министр добавил, что разорвать отношения с Россией Украина могла в 2014 году — сейчас это делать «нелогично». Тем не менее, он отметил, что сейчас по сути отношений между Киевом и Москвой нет: ведомства лишь обмениваются нотами.

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