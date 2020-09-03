Лукашенко планирует расставить все точки над «i» на встрече с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен расставить на предстоящей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным точки над «i» по чувствительным вопросам отношений между странами. Об этом сообщает ТАСС.
Об этом он рассказал на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
По словам главы республики, он договорился встретиться с Путиным после визита российского премьера в Белоруссию, а также после общения министров иностранных дел, встреча которых состоялась 2 сентября.
«Мы такую встречу проведем в Москве и окончательно расставим все точки над «i» по тем вопросам, которые очень чувствительны и болезненны для двух государств», — сказал Лукашенко.
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