Лукашенко планирует расставить все точки над «i» на встрече с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен расставить на предстоящей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным точки над «i» по чувствительным вопросам отношений между странами. Об этом сообщает ТАСС.

Об этом он рассказал на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По словам главы республики, он договорился встретиться с Путиным после визита российского премьера в Белоруссию, а также после общения министров иностранных дел, встреча которых состоялась 2 сентября.

«Мы такую встречу проведем в Москве и окончательно расставим все точки над «i» по тем вопросам, которые очень чувствительны и болезненны для двух государств», — сказал Лукашенко.

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