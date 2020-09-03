Лукашенко заявил о прогрессе в решении наболевших вопросов Белоруссии и РФ

Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным заявил, что Белоруссия и Россия серьезно продвинулись в решении наболевших вопросов. Об этом сообщает госагентство «БелТА».

Президент выразил благодарность министру за переговоры, которые правительства двух стран ведут на протяжении 1,5 месяца. По его словам, он договорился об этом с главой российского государства Владимиром Путиным еще до президентских выборов в республике, состоявшихся 9 августа.

«И, как мне вчера Роман Александрович (премьер-министр Белоруссии Роман Головченко) докладывал, что вы значительно продвинулись в решении тех вопросов, наболевших для нас», — сказал Лукашенко.

Ранее в составе российской делегации премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Минск с рабочим визитом для встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и белорусским коллегой Романом Головченко.

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