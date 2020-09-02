Фургалу официально предъявили обвинение в организации убийства предпринимателя

Следственный комитет России подтвердил данные о том, что экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу официально предъявили обвинение в убийстве бизнесмена Евгения Зори. Об этом сообщается на сайте СК.

В СК уточнили, что обвинение было предъявлено в среду, 2 сентября.

Кроме того, в заявлении уточнили, что первоначально Фургал проходил в деле об убийстве Зори как подозреваемый.

Бывшему губернатору также предъявлено обвинение в убийстве Олега Булатова и покушении на убийство Александра Смольского.

Ранее Фургала задержали по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца.С 11 июля в Хабаровске начались несанкционированные митинги в поддержку Фургала.

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