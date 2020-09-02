Источник: Фургалу предъявили обвинение в организации убийства бизнесмена

Следственный комитет России предъявил экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в организации убийства бизнесмена Евгения Зори, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, объявление экс-чиновнику официально было предъявлено в среду, 2 сентября.

«Бывший губернатор заявил, что не признает вину», — сказал собеседник агентства.

Ранее Фургала задержали по обвинению в организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал чиновника на два месяца.С 11 июля в Хабаровске начались несанкционированные митинги в поддержку Фургала.

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