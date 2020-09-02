Путин поручил профинансировать проект водоснабжения Севастополя

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству проработать финансирование проекта обеспечения водой Севастополя. Об этом сообщает ТАСС.

«Я соответствующее поручение правительству оформлю, а вас прошу проработать с федеральными органами власти темпы этой совместной работы, сроки и так далее», — заявил президент на встрече с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым.

Отмечается, что стоимость проекта оценивается в 3,8 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что власти Крыма готовят планируют строительство нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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