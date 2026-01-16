В Москве оцепили территорию после сообщений о взрыве и странных игрушках во дворе

SHOT: в Коптеево местные жители услышали звук, похожий на взрыв

В Москве двор оцепили после странного взрыва. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Инцидент произошел около дома на бульваре Матроса Железняка, в районе Коптево. По данным Telegram-канала, местные жители обратили внимание на резкий хлопок, после которого в воздухе чувствовался запах пороха.

Когда люди вышли во двор, они заметили разорванные в клочья игрушки. Одна из них оставалась целой, ее вид насторожил местных жителей.

«Сейчас территория на месте ЧП оцеплена, для проверки выслали кинологов», – сообщается в публикации.

Отмечается, что во время взрыва никто не пострадал.

Специалисты проверили подозрительные предметы. Какой-либо угрозы они не представляли. Оцепление сняли.

До этого в Рязанской области беспилотник атаковал многоквартирный дом. Как рассказали местные жители, в этот момент дом стало трясти. В результате в квартирах выбило окна и посыпался фасад.

По данным главы региона, во время инцидента пострадали два человека, им оказали амбулаторную помощь.

Ранее в СК РФ рассказали о расследовании подрыва полицейских в Москве.