Лыжники Коростелев и Непряева не выйдут на гонку Кубка мира

Лыжники Коростелев и Непряева не примут участия в спринте на этапе Кубка мира

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева не заявились на спринтерскую гонку классическим стилем в рамках этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. Это стало известно после публикации стартовых листов квалификации.

И Коростелев, и Непряева уже участвовали в спринтерских гонках на этапе Кубка мира, однако не сумели преодолеть квалификацию.

Непряева и Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

Также они выступили на престижной многодневке «Тур де Ски». Коростелев занял четвертое место на заключительном этапе в Валь-ди-Фьемме масс-старта в гору, уступив бронзу на самом финише норвежцу Эмилю Иверсену. Россиянин преодолел дистанцию 10 км за 33:50,9. На заключительном этапе в Валь-ди-Фьемме Непряева финишировала шестой в масс-старте в гору, преодолев дистанцию 10 км за 38:09,6.

Ранее тренер по лыжным гонкам предположил, что россиянам запретят участие в Кубке мира.