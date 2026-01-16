Трамп пригрозил пошлинами из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп пригрозил пошлинами странам, которые выступают против планов Штатов в отношении Гренландии. Его слова приводит телеканал CNN.

«Я могу ввести тарифы против стран, если они не будут поддерживать вопрос с Гренландией, потому что нам нужна Гренландия, она нам нужна для национальной безопасности. Так что я могу это сделать», — сказал он.

Гренландия является частью королевства Дании, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов.

5 января Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

В Минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения США на остров. Однако там не уточнили, как именно будут отвечать на возможный удар со стороны Вооруженных сил США.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.