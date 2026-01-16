В Екатеринбурге толпа из более чем 10 подростков выманила девушку из дома и избила

В Екатеринбурге разборки подростков закончились вмешательством прокуратуры. Об этом ведомство сообщает на официальном сайте.

Инцидент произошел на улице Татищева. По данным Е1, молодые люди выманили 15-летнюю школьницу из дома, после чего направились с ней к электробудке и избили. Всего в конфликте участвовали 19 человек и сама пострадавшая.

На ситуацию обратил внимание проезжавший мимо водитель, он вмешался и спас несовершеннолетнюю. Он рассказал, что девушка получила различные травмы. После этого полицейские организовали проверку.

«В больнице ей была оказана необходимая медицинская помощь, госпитализация не потребовалась», – добавили в прокуратуре.

Сотрудники ведомства выясняют обстоятельства произошедшего. Они дадут оценку действиям людей, ответственных за пресечение противоправных действий несовершеннолетних.

Свою проверку также организовали следователи. Процесс также на контроле у прокуратуры.

