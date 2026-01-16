«Губы стали почти черными»: россиянка впала в кому прямо в египетском аэропорту

КП: в Египте туриста из РФ впала в кому

51-летняя россиянка впала в кому сразу после прилета в Египет. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, женщина по имени Ольга отправилась на курорт из Татарстана вместе с семьей, но в аэропорту Шарм-эль-Шейха ее самочувствие ухудшилось. Сначала она пожаловалась на головную боль, затем – нарушилась координация, пропала речь.

Прибывшие на место специалисты дали ей таблетку, после чего путешественница сразу заснула.

«Через несколько секунд она начала синеть, губы стали почти черными, а изо рта пошла пена. Врачи сказали, что у нее остановилось сердце и стали делать массаж», – рассказал взрослый сын Ольги.

В больнице специалисты диагностировали инсульт, сама пациентка из-за кровоизлияния в мозг впала в кому. Египетские медики не дают прогнозов.

Семья вскоре должна будет покинуть страну. Как рассказал сын, он хотел перевести мать в Россию. Для этого он обращался в разные ведомства, но все просьбы «остались проигнорированными».

В беседе с журналистами представители регионального минздрава заявили, что недавно получили информацию и направили письмо в центр медицины катастроф, который занимается подобными вопросами.

