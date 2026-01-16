Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Общество

«Губы стали почти черными»: россиянка впала в кому прямо в египетском аэропорту

КП: в Египте туриста из РФ впала в кому
Shutterstock

51-летняя россиянка впала в кому сразу после прилета в Египет. Об этом сообщает kp.ru.

По данным издания, женщина по имени Ольга отправилась на курорт из Татарстана вместе с семьей, но в аэропорту Шарм-эль-Шейха ее самочувствие ухудшилось. Сначала она пожаловалась на головную боль, затем – нарушилась координация, пропала речь.

Прибывшие на место специалисты дали ей таблетку, после чего путешественница сразу заснула.

«Через несколько секунд она начала синеть, губы стали почти черными, а изо рта пошла пена. Врачи сказали, что у нее остановилось сердце и стали делать массаж», – рассказал взрослый сын Ольги.

В больнице специалисты диагностировали инсульт, сама пациентка из-за кровоизлияния в мозг впала в кому. Египетские медики не дают прогнозов.

Семья вскоре должна будет покинуть страну. Как рассказал сын, он хотел перевести мать в Россию. Для этого он обращался в разные ведомства, но все просьбы «остались проигнорированными».

В беседе с журналистами представители регионального минздрава заявили, что недавно получили информацию и направили письмо в центр медицины катастроф, который занимается подобными вопросами.

Ранее на Карибах туристка попыталась сфотографировать акулу и лишилась рук.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27641209_rnd_1",
    "video_id": "record::a113a85a-ca3e-4495-9a9f-8bfd2d2da634"
}
 
Теперь вы знаете
«Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+