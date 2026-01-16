СКА проиграл одной из худших команд КХЛ

Петербургский СКА проиграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец», завершилась с результатом 1:2. Счет в матче открыли хоккеисты сочинского клуба, на 10-й минуте шайбу забросил Ноэль Хёфенмайер. Второй гол «Сочи» оформил Николай Поляков на 40-й минуте. Единственную шайбу СКА в этом матче забросил Марат Хайруллин на 49-й минуте.

Сочинский клуб прервал серию из трех поражений. Команда идет на десятом месте Западной конференции КХЛ, набрав 34 очка за 43 игры. Петербургский клуб до этого поражения выиграл два матча подряд. СКА расположился на седьмой строчке турнирной таблицы «Запада», имея в активе 53 очка, полученных в 44 встречах.

В следующем матче СКА на домашней арене примет минское «Динамо» 19 января. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Сочи» на день раньше в выездной игре сразится с тольяттинской «Ладой». Игра начнется в 16:30 мск.

