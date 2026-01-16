Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Спорт

СКА проиграл одной из худших команд КХЛ

СКА проиграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ
ХК Сочи

Петербургский СКА проиграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец», завершилась с результатом 1:2. Счет в матче открыли хоккеисты сочинского клуба, на 10-й минуте шайбу забросил Ноэль Хёфенмайер. Второй гол «Сочи» оформил Николай Поляков на 40-й минуте. Единственную шайбу СКА в этом матче забросил Марат Хайруллин на 49-й минуте.

Сочинский клуб прервал серию из трех поражений. Команда идет на десятом месте Западной конференции КХЛ, набрав 34 очка за 43 игры. Петербургский клуб до этого поражения выиграл два матча подряд. СКА расположился на седьмой строчке турнирной таблицы «Запада», имея в активе 53 очка, полученных в 44 встречах.

В следующем матче СКА на домашней арене примет минское «Динамо» 19 января. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Сочи» на день раньше в выездной игре сразится с тольяттинской «Ладой». Игра начнется в 16:30 мск.

Ранее в США назвали возможный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду-2026. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27640585_rnd_7",
    "video_id": "record::7d946fbc-05ae-4909-906a-536ac3635594"
}
 
Теперь вы знаете
«Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+