Политика

США ведут переговоры с НАТО по вопросу Гренландии

Трамп: США ведут переговоры с НАТО по вопросу Гренландии
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что США ведут переговоры с НАТО по вопросу Гренландии. Его слова передает агентство Reuters.

«Мы ведем переговоры с НАТО», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Гренландия является частью королевства Дании, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов.

5 января Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

В Минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения США на остров. Однако там не уточнили, как именно будут отвечать на возможный удар со стороны Вооруженных сил США.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.

