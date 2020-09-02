Лавров: ряд членов КС Белоруссии выступает за вступление в НАТО и выход из ОДКБ

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ряд членов оппозиционного Координационного совета Белоруссии выступает за разрыв отношений с Россией и международными организациями на постсоветском пространстве. Об этом сообщает ТАСС.

«Некоторые фамилии из того списка, который был объявлен в качестве состава Координационного совета, нам знакомы. И целый ряд этих фамилий ассоциируется у нас с личностями, которые выступают за культурный разрыв с Россией, за использование лозунга белоруссизации для ущемления русского языка, за то, чтобы поменьше сотрудничать со структурами, созданными на постсоветском пространстве, включая идеи выхода из ОДКБ, ЕАЭС, за присоединение к НАТО», — сказал Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем.

Ранее сообщалось, что в расширенном составе Координационного совета белорусской оппозиции насчитывается около 4 тыс. человек, заявки на вступление подали еще 10 тыс. граждан.

14 августа экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в Белоруссии Координационного совета оппозиции.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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