Путин и Лукашенко встретятся в Москве в ближайшее время

Глава России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко встретятся в ближайшее время в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

По его словам, встреча двух президентов состоится в ближайшие пару недель.

«Это подчеркивает наш обоюдный настрой на дальнейшее развитие равноправных, взаимовыгодных отношений, в том числе в рамках Союзного государства», — отметил министр.

Также Лавров анонсировал визит премьер-министра России Михаила Мишустина в Минск.

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