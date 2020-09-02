Сенаторы прокомментировали заявление Тихановской о Крыме

В Совете Федерации прокомментировали заявление бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о том, что присоединение Крыма к России противоречит международным законам. Об этом сообщает РБК.

По словам сенатора от Крыма Сергея Цекова, Тихановская пытается добиться политического успеха за счет «усидения на двух стульях».

Парламентарий считает, что политик как гражданка Белоруссии должна понимать, что Крым и де-юре и де-факто является частью России. Он напомнил, что полуостров попал в состав Украины несправедливо, и крымчане всегда стремились в РФ.

Другой сенатор от полуострова Ольга Ковитиди считает, что Тихановская лукавит, чтобы скрыть свою истинную политическую ориентацию двоякими суждениями.

По ее словам, не крымский вопрос ведет к расколу белорусского общества, а накопившиеся внутренние проблемы республики, «умело переведенные заокеанскими режиссерами цветных революций во внешнеполитическую плоскость».

Ранее Тихановская заявила, что в Белоруссии принята позиция, согласно которой «де-юре» Крым является украинским, а «де-факто» -— российским.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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