МИД Белоруссии подтвердил визит Макея в Москву
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Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз подтвердил, что министр иностранных дел республики Владимир Макей в среду, 2 сентября, приедет с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, визит министра в российскую столицу состоится согласно плану.
«Завтра Владимир Макей будет в Москве», — сказал Глаз.
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