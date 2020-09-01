МИД Белоруссии подтвердил визит Макея в Москву

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз подтвердил, что министр иностранных дел республики Владимир Макей в среду, 2 сентября, приедет с рабочим визитом в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, визит министра в российскую столицу состоится согласно плану.

«Завтра Владимир Макей будет в Москве», — сказал Глаз.

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