Глава МИД Белоруссии рассказал о «конкретных фактах» внешнего вмешательства

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ходе телефонного разговора с канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампанем заявил о конкретных фактах внешнего вмешательства в ситуацию в стране. Об этом сообщается на сайте белорусского МИДа.

«Собеседники обсудили поствыборную ситуацию в Беларуси. В. Макей проинформировал о ряде конкретных фактов внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси», — указано в сообщении.

Кроме того, Макей призвал канадскую сторону к объективной оценке ситуации, отмечает МИД.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Гибридная война»: Лукашенко обвинил соседей во вмешательстве

— В МИД РФ заявили о наличии доказательств вмешательства Запада в дела Белоруссии

— МИД Белоруссии назвал вмешательством из-за рубежа призывы к новым выборам