Байден заявил, что Трамп покорился Москве

Кандидат в президенты от Демократической партии США Джозеф Байден обвинил действующего главу страны Дональда Трампа в покорности по отношению к политике России, сообщает РИА «Новости».

По словам Байдена, Трамп не затрагивал в разговоре с главой РФ Владимиром Путиным вопроса о возможных связях между террористическим движением Талибан (организация запрещена в России)*» и российскими властями, информация о которых была опровергнута.

«Никогда раньше ни один из президентов США не играл такой покорной роли в отношениях с российскими лидерами. Это не только опасно, но и унизительно», — сказал Байден на выступлении перед избирателями.

Он также добавил, что действующий президент никак не отреагировал на инцидент со столкновением 25 августа в Сирии бронемашин вооруженных сил РФ и США, в результате которого пострадали американские солдаты.

«Вы слышали хотя бы слово от Трампа? Он хоть палец поднял?» — обратился демократ к избирателям.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября 2020 года.

*Движение «Талибан» является террористическим и запрещено в РФ и других странах мира.

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