Путин рассказал, как в составе стройотряда работал на стройке в Коми

Российский президент Владимир Путин рассказал, как работал в составе стройотряда на стройке в Коми в поселке Югыд ва, передает ТАСС.

По его мнению, с тех пор в регионе мало что поменялось в части инфраструктуры, особенно это касается дорожной сети.

У Коми «сложное наследство» с большим количеством проблем, заявил Путин.

Временно исполняющий обязанности главы республики Владимир Уйб в свою очередь сообщил, что ему известно об участии Путина в стройке в республике. Он признался, что ему показали здание, которое строил глава государства, и отметил, что поселок Югыд ва помнит Путина.

Федеральный центр будет помогать республике, заверил президент.