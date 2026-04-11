Зеленский заговорил о прекращении огня после пасхального перемирия

Зеленский: информация о возможном прекращении огня после Пасхи доведена до России

Украина будет соблюдать режим тишины исключительно зеркально, а информация о возможном продлении прекращения огня после Пасхи доведена до России. Об этом написал президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Украина будет соблюдать режим тишины и действовать исключительно зеркально. Отсутствие российских ударов в небе, на земле и на море будет означать отсутствие наших ответов. Украинская армия готова к любому развитию событий на фронте», — написал Зеленский.

Он утверждает, что Украина «неоднократно» предлагала России различные форматы прекращения огня. Остановка военных действий на Пасху могла бы стать началом движения к миру, считает политик.

«Обсудили с главнокомандующим Вооруженных Сил Украины порядок действий украинских подразделений в условиях прекращения огня. Также информация о зеркальном характере наших действий и возможном продлении прекращения огня и после Пасхи была доведена до российской стороны», — подчеркнул президент Украины.

Россия объявила временное прекращение огня в зоне СВО на период православной Пасхи. Перемирие рассчитано на полтора дня и должно начаться вечером 11 апреля. В Кремле заявили, что исходят из того, что украинская сторона «последует примеру Российской Федерации». При этом российским войскам предписано «быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия».

Ранее в России усомнились в продлении перемирия с Украиной после Пасхи.