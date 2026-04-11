Российские войска нанесли новые удары по промышленным и энергетическим точкам Украины

Вооруженные силы РФ нанесли удары по ряду промышленных, энергетических и транспортных объектов на Украине. Об этом сообщает пресс-служба российского Минобороны.

«Нанесено поражение объектам промышленности, энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, <...> складам хранения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах», — говорится в сообщении.

Все эти объекты использовались в интересах украинской армии, подчеркнули в военном ведомстве.

Всего в период с 4 по 10 апреля российские войска нанесли пять групповых ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины, а также по военным аэродромам, складам боеприпасов, местам дислокации наемников и хранения ударных беспилотников ВСУ.

Ранее в Минобороны подтвердили удар «Орешником» по месту производства беспилотников, атаковавших резиденцию Путина.

 
