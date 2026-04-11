Увеличилось число пострадавших от удара по Ясиноватой в ДНР

Пеняев: число раненых при ударе ВСУ по Ясиноватой в ДНР выросло до 6

Число раненых в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Ясиноватой в Донецкой народной республики (ДНР) выросло до 6. Об этом сообщил в Telegram-канале врио главы муниципального образования Ясиноватский муниципальный округ Александр Пеняев.

«По уточненным данным, в результате сброса и детонирования БПЛА в городе Ясиноватая два человека погибли, шесть человек получили ранения. Им оказывается медицинская помощь», — написал он.

До этого Пеняев сообщал, что в результате атаки повреждения получили четыре жилых дома.

В конце марта в ДНР рассказали о новой тактике ВСУ для атак дронов. По словам сотрудника регионального управления ФСБ, речь идет о дронах, которые могут быть полукоптерного типа и оснащены электродвигателями. За счет высокой скорости их звук становится слышен лишь в момент нанесения удара. Такие характеристики достигаются путем модификации уже существующих моделей беспилотников.

