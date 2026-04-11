Психотерапевт рассказал, какие три слова могут лишить мужчин эрекции

Metro: фраза «не останавливайся, сильнее» может мешать эрекции
Популярная в интимной близости фраза «не останавливайся, сильнее» может вызывать у некоторых мужчин обратный эффект — вплоть до потери эрекции, рассказали специалисты по сексуальному здоровью и психотерапии. Об этом сообщает портал Metro.

Как отмечает сексолог Гиги Энгл, подобные слова могут создавать сильное давление, особенно если мужчина уже старается «на максимум». В такой ситуации возникает ощущение, что он делает недостаточно, что усиливает тревожность и мешает физиологической реакции.

Психотерапевт Алек Уильямс, работающий с мужчинами и проблемами интимности, объясняет, что это может запускать замкнутый круг. Чем больше человек концентрируется на «правильном» выполнении, тем сильнее он уходит в свои мысли и теряет контакт с ощущениями. Это, в свою очередь, может приводить к ослаблению эрекции или трудностям с оргазмом.

Дополнительным фактором может стать и физическое перенапряжение. Если мужчина начинает двигаться быстрее и интенсивнее, чем ему комфортно, он быстрее устает, что также влияет на эрекцию. В некоторых случаях, наоборот, это может привести к преждевременной эякуляции из-за чрезмерной стимуляции.

Эксперты подчеркивают, что проблема не в самой фразе — для многих она, наоборот, возбуждающая. Важно то, как она воспринимается конкретным человеком.

Специалисты советуют уделять больше внимания коммуникации. Например, уточнять, что именно партнер имеет в виду под словом «сильнее»: более глубокие, но медленные движения или действительно увеличение темпа. Это помогает снизить неопределенность и давление.

Кроме того, полезно заранее обсуждать предпочтения и реакции, чтобы избежать недопонимания во время близости.

По мнению экспертов, ключ к комфортной интимной жизни — это не «идеальное исполнение», а взаимное удовольствие, доверие и способность открыто говорить о своих ощущениях.

Ранее мужчинам рассказали, какая частота эякуляций снижает риск рака простаты.

 
