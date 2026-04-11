Война США и Израиля против Ирана
Журналисты узнали о поставках китайских систем ПВО Ирану

KHARCHENKO VLADIMIR/Shutterstock/FOTODOM

Китай планирует передать Ирану новые системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на американских разведчиков.

Уточняется, что поставки будут осуществляться через третьи государства.

«Пекин готовится передать системы, представляющие собой переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), которые на протяжении пятинедельной войны представляли асимметричную угрозу для низколетящих американских военных самолетов», — сказано в материале.

Вместе с тем, представитель китайского посольства в Вашингтоне заявил CNN, что КНР последовательно выполняет свои международные обязательства.

7 апреля в США объявили о двухнедельном перемирии с Ираном. СМИ сообщали, что Белый дом получил от Тегерана план урегулирования конфликта, включающий 10 пунктов. Исламская Республика, в свою очередь, согласилась разблокировать Ормузский пролив.

10 апреля спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер заявил, что американская сторона не выполнила два условия перемирия: прекращение огня в Ливане и разблокировка замороженных активов. Галибаф подчеркнул, что эти два момента должны быть урегулированы до начала переговоров Ирана и Соединенных Штатов.

Ранее Вэнс высказался о предстоящих переговорах США с Ираном в Пакистане.

 
