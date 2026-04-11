Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве на складе во Владикавказе

В больницах Владикавказа остаются 10 пострадавших в при пожаре на складе пиротехники, среди них двое детей. Об этом сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Состояние двоих детей и двоих взрослых тяжелое, остальные - в состоянии средней тяжести», — отметил он.

Взрыв в центре Владикавказа произошел 10 апреля. ЧП случилось на складе с фейерверками, расположенном в Партизанском переулке. По последней информации, в результате происшествия травмы получили 15 человек — 13 взрослых и два ребенка. Еще двух человек спасти не удалось.

На фоне произошедшего в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Вечером работы на месте взрыва приостановили в связи с угрозой обрушения поврежденного здания. Меняйло рассказал, что территория на ночь была взята под охрану.

Ранее во Владикавказе задержали подозреваемых в «подпольном» производстве пиротехники.