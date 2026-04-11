Юрист объяснил, какие риски появились у учащихся в Стэнфорде россиян

Россиянам, имеющим диплом Стэнфордского университета, который был признан Минюстом РФ нежелательной организацией, не будет грозить за него наказание. Об этом «Газете.Ru» заявил генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс, пояснив, что риски есть только у тех, кто после решения ведомства продолжает там учиться.

«Распространенное заблуждение состоит в том, что диплом Стэнфорда сам по себе теперь опасен. Это не так. Закон разграничивает прошлое участие и продолжающееся. Тот, кто получил степень раньше и никак не аффилирован с университетом сегодня, не совершает никакого противоправного деяния. КоАП и УК исходят из общего принципа, что ответственность применяется по закону, действовавшему во время деяния, а закон, ухудшающий положение человека, обратной силы не имеет. Риск возникает у тех, кто после 10 апреля 2026 года продолжает участие в программах Стэнфорда, сохраняет статус участника, выполняет обязательства по гранту, обмену, стажировке или иному проекту университета. При этом российский закон прямо запрещает гражданам РФ участвовать в деятельности нежелательной организации и за пределами территории России», — сказал он.

Юрист уточнил, что за первичное участие в деятельности нежелательной организации может грозить административный штраф от 5 до 15 тысяч рублей, а за повторное нарушение — уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

«Финансирование выделено в отдельный состав: предоставление или сбор средств для обеспечения деятельности нежелательной организации криминализовано без предварительной административной стадии и грозит от одного года до пяти лет. Получение стипендии от Стэнфорда само по себе не тождественно финансированию нежелательной организации, поскольку деньги движутся от организации, а не к ней. Однако при сохранении статуса участника программы и исполнении связанных с ней обязательств это может рассматриваться как продолжающееся участие. Именно это разграничение принципиально, и именно здесь следует быть аккуратным в формулировках», — добавил он.

Адамс подчеркнул, что за ссылки на ресурсы Стэнфорда на российских сайтах или учебных страницах также теперь может грозить штраф.

«Простое упоминание идеи или научного результата в тексте и публичное распространение материалов Стэнфорда через российские ресурсы находятся в разных правовых плоскостях. Закон прямо запрещает распространение информационных материалов, издаваемых или распространяемых нежелательной организацией, а также их производство и хранение в целях распространения. Наибольшие риски создают прямые гиперссылки на ресурсы Стэнфорда, выкладка PDF и препринтов, обеспечение открытого доступа к таким материалам через российские сайты или учебные страницы. Публичные прецеденты это подтверждают: Европейский университет в Санкт-Петербурге штрафовали из-за книг, изданных при поддержке нежелательных структур, сотрудников вузов в Ярославле штрафовали за ссылки на ресурсы таких организаций, размещенные на вузовских страницах», — отметил он.

Эксперт посоветовал россиянам, которые сейчас учатся в Стэнфорде и планируют вернуться на родину, документально зафиксировать, какие отношения с университетом существовали до 10 апреля и что именно было прекращено после.

10 апреля Стэнфордский университет, официально именуемый Американским Университетом им. Леланда Стэнфорда-младшего, вошел в список иностранных и международных организаций, чья деятельность на территории РФ признана нежелательной. Наряду со Стэнфордским университетом, Минюст принял такое решение в отношении американской структуры «Центр по российским, восточноевропейским и евразийским исследованиям» и немецкой организации «Кризисное моделирование для мира».

Ранее Калифорнийский университет в Беркли внесли в перечень нежелательных организаций.