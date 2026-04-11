США согласились разморозить активы Ирана

США в ходе переговоров с Ираном в Пакистане согласились разморозить активы Тегерана, хранящиеся в Катаре и других иностранных банках. Об этом сообщат Reuters со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

По словам анонимного собеседника агентства, размораживание иранских средств будет напрямую зависеть о того, «обеспечит ли Иран безопасный проход судов через Ормузский пролив», что, как ожидается, станет ключевым вопросом на переговорах.

Переговоры США и Ирана пройдут в столице Пакистана Исламабаде 11 апреля в двух форматах — прямом и опосредованном. Предварительно, стороны намерены утвердить повестку консультаций через представителей Пакистана, которые выступят в качестве посредников. После этого начнутся прямые переговоры делегаций Вашингтона и Тегерана.

СМИ ранее сообщили, что причиной, по которой Иран до сих пор не открыл полностью Ормузский пролив, являются мины, которые он установил в акватории, а теперь не может их обнаружить. По мнению журналистов, такое положение дел может осложнить переговоры в Исламабаде. Дело в том, что в марте Иран заминировал пролив сразу после того, как Израиль и США начали войну против страны, что практически остановило движение нефтяных танкеров и других судов. Это привело к росту цен на энергоносители.

Ранее иранская делегация встретилась с премьером Пакистана перед диалогом с США.