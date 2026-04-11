В Армении произошло ДТП с участием автобуса сопровождения соратников Пашиняна

Police of the Republic (признано в РФ иностранным агентом) of Armenia

Авария с участием служебного автобуса министерства внутренних дел Армении произошла в Лорийской области на севере страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местную полицию.

По данным правоохранительных органов, автобус Honda и автомобиль Nissan столкнулись утром 11 апреля на трассе Кучак — Апаран. Предварительно, в результате ДТП один человек получил несовместимые с жизнью травмы.

«12 [человек] обратились за медицинской помощью», — рассказали в полиции.

Как выяснили журналисты, автобус ехал из Еревана в Лори для участия в обеспечении общественного порядка во время внутрипартийной кампании премьер-министра республики Никола Пашиняна и его соратников. В материале со ссылкой на опубликованные в социальных сетях видео утверждается, что команда главы армянского правительства в данный момент находится в Апаране.

Пресс-служба полиции Армении в Telegram-канале опубликовала кадры с места происшествия. В комментарии к фотографии отмечается, что по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!