В Харьковской области предупредили о подготовке провокаций Киевом

Жителей Харьковской области призвали отказаться от посещения массовых мероприятий 11 и 12 апреля из-за готовящихся провокаций со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в Telegram-канале заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

Он отметил, что при учете имеющейся информации рекомендуется «воздержаться от посещения мест массового скопления людей».

«Есть данные, что украинская сторона не исключает возможности совершить подобные действия в преддверии праздника — в том числе на территории Харьковской области с последующей попыткой обвинить в этом Россию», — написал он.

9 апреля Путин объявил о временном прекращении огня в связи с православной Пасхой. Перемирие будет действовать 11–12 апреля. Как рассказали в Кремле, оно вступит в силу в 16:00 мск и будет распространяться на все направления боевых действий.

Ранее в Государственной думе России объяснили, в каком случае пасхальное перемирие может продлиться дольше.