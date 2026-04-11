Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

В Харьковской области предупредили о подготовке провокаций Киевом

Alina Smutko/Reuters

Жителей Харьковской области призвали отказаться от посещения массовых мероприятий 11 и 12 апреля из-за готовящихся провокаций со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в Telegram-канале заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

Он отметил, что при учете имеющейся информации рекомендуется «воздержаться от посещения мест массового скопления людей».

«Есть данные, что украинская сторона не исключает возможности совершить подобные действия в преддверии праздника — в том числе на территории Харьковской области с последующей попыткой обвинить в этом Россию», — написал он.

9 апреля Путин объявил о временном прекращении огня в связи с православной Пасхой. Перемирие будет действовать 11–12 апреля. Как рассказали в Кремле, оно вступит в силу в 16:00 мск и будет распространяться на все направления боевых действий.

Ранее в Государственной думе России объяснили, в каком случае пасхальное перемирие может продлиться дольше.

 
Теперь вы знаете
Быстрый интернет на даче и стабильная мобильная связь — как усилить сигнал и добиться их с антенной и без
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
