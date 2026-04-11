Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Сибирячка хотела инвестировать в золото и серебро, но потеряла 17,5 млн рублей

Павел Лисицын/РИА Новости

В Красноярске сотрудница электроснабжающей компании потеряла 17,5 млн рублей, став жертвой мошенников. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

В январе 49-летняя женщина через бота познакомилась с мужчиной, который предложил инвестировать в золото и серебро. Новый «друг» убедил ее скачать специальные приложения для торговли. Затем с сибирячкой связался лжеброкер, который попросил отправить фото водительских прав для верификации, и она начала переводить деньги на указанные счета — сначала небольшие суммы, затем крупные.

Когда банк заблокировал перевод в 995 тыс. рублей, аферисты направили ее в офис обмена валют и Telegram-бот. В марте она попыталась вывести средства, но счет заблокировали. «Персональный менеджер» потребовал внести еще для разблокировки. Женщина перевела 5 млн, затем 3,2 млн рублей, заняв 4 млн у знакомых. Наконец, мошенник заявил о «неправильном пополнении», и жертва поняла, что ее обманули.

Возбуждено дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Расследование продолжается.

Ранее жительница Подмосковья лишилась 12 млн рублей, перепутав домовые чаты.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!