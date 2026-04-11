Сибирячка хотела инвестировать в золото и серебро, но потеряла 17,5 млн рублей

В Красноярске сотрудница электроснабжающей компании потеряла 17,5 млн рублей, став жертвой мошенников. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

В январе 49-летняя женщина через бота познакомилась с мужчиной, который предложил инвестировать в золото и серебро. Новый «друг» убедил ее скачать специальные приложения для торговли. Затем с сибирячкой связался лжеброкер, который попросил отправить фото водительских прав для верификации, и она начала переводить деньги на указанные счета — сначала небольшие суммы, затем крупные.

Когда банк заблокировал перевод в 995 тыс. рублей, аферисты направили ее в офис обмена валют и Telegram-бот. В марте она попыталась вывести средства, но счет заблокировали. «Персональный менеджер» потребовал внести еще для разблокировки. Женщина перевела 5 млн, затем 3,2 млн рублей, заняв 4 млн у знакомых. Наконец, мошенник заявил о «неправильном пополнении», и жертва поняла, что ее обманули.

Возбуждено дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Расследование продолжается.

Ранее жительница Подмосковья лишилась 12 млн рублей, перепутав домовые чаты.