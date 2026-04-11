Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Суд закрыл процесс по делу экс-депутата ГД РФ Бальбека, обвиняемого в клевете

Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Киевский районный суд Симферополя рассмотрит дело обвиняемого в клевете бывшего депутата Государственной думы РФ Руслана Бальбека в закрытом режиме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Алексея Анохина.

«Суд закрыл судебный процесс по Бальбеку, что налагает запрет на присутствие в зале лиц, не относящихся к участникам уголовного процесса, и разглашение информации о процессе», — рассказал юрист.

Он добавил, что следующее судебное заседание запланировано на 17 апреля.

В августе прошлого года министерство внутренних дел РФ объявило Бальбека в розыск. 22 сентября в МВД по Республике Крым заявили о задержании экс-депутата. В ведомстве уточнили, что против бывшего парламентария возбудили уголовное дело по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации и клевете. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

13 января 2026 года адвокат Алексей Анохин рассказал, что состояние здоровья бывшего члена ГД РФ ухудшилось на фоне высокого давления. По его словам, Бальбеку приходилось обращаться за медицинской помощью.

Ранее Руслану Бальбеку стало плохо в зале суда.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!