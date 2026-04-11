Суд закрыл процесс по делу экс-депутата ГД РФ Бальбека, обвиняемого в клевете

Киевский районный суд Симферополя рассмотрит дело обвиняемого в клевете бывшего депутата Государственной думы РФ Руслана Бальбека в закрытом режиме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на адвоката Алексея Анохина.

«Суд закрыл судебный процесс по Бальбеку, что налагает запрет на присутствие в зале лиц, не относящихся к участникам уголовного процесса, и разглашение информации о процессе», — рассказал юрист.

Он добавил, что следующее судебное заседание запланировано на 17 апреля.

В августе прошлого года министерство внутренних дел РФ объявило Бальбека в розыск. 22 сентября в МВД по Республике Крым заявили о задержании экс-депутата. В ведомстве уточнили, что против бывшего парламентария возбудили уголовное дело по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации и клевете. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.

13 января 2026 года адвокат Алексей Анохин рассказал, что состояние здоровья бывшего члена ГД РФ ухудшилось на фоне высокого давления. По его словам, Бальбеку приходилось обращаться за медицинской помощью.

Ранее Руслану Бальбеку стало плохо в зале суда.