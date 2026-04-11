Ротенберг рассказал, планирует ли он возглавить Международную федерацию хоккея

Ротенберг не планирует возглавить Международную федерацию хоккея
Алексей Даничев/РИА Новости

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что пока не планирует возглавить Международную федерацию хоккея (IIHF), передает РИА Новости.

«На данный момент я занят академией развития детей, тренерской работой в сборной России. Это меня полностью устраивает», — сказал Ротенберг.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приven участия в мировом первенстве 2026 года, которое состоится с 15 по 31 мая в Швейцарии.

Ранее Александру Овечкину предложили возглавить мировой хоккей.

 
Быстрый интернет на даче и стабильная мобильная связь — как усилить сигнал и добиться их с антенной и без
