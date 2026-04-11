Вся линейка новых учебников для российских старшеклассников готова к выпуску

В РФ готов к выпуску весь цикл государственных учебников для старшей школы

Минпросвещения подготовило весь цикл государственных учебников для старшей школы. Об этом заявила заместитель министра Ольга Колударова, ее цитирует ТАСС.

«Мы (Минпросвещения — прим.ред.) совместно с ведущими техническими университетами отработали содержание нового стандарта для старшей школы и отрабатываем программы и государственные учебники», — отметила она на сессии конференции #ВДЕЛЕ.

Колударова уточнила, что речь идет о новом поколении учебников по физике, химии, биологии, математике и информатике, которые выпустят в свет до конца 2026 года.

До этого стало известно, что в России также начата разработка единой линейки учебников по родным и государственным языкам республик. Они создаются совместно с регионами и научно-образовательными организациями и будут сопровождать школьников на всем протяжении обучения — с первого по 11-й класс.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что единая система учебников станет новым этапом развития языкового образования и поможет сохранить культурную преемственность.

Ранее в России утвердили первые школьные учебники по ИИ.