Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Вся линейка новых учебников для российских старшеклассников готова к выпуску

Дмитрий Виноградов/РИА Новости

Минпросвещения подготовило весь цикл государственных учебников для старшей школы. Об этом заявила заместитель министра Ольга Колударова, ее цитирует ТАСС.

«Мы (Минпросвещения — прим.ред.) совместно с ведущими техническими университетами отработали содержание нового стандарта для старшей школы и отрабатываем программы и государственные учебники», — отметила она на сессии конференции #ВДЕЛЕ.

Колударова уточнила, что речь идет о новом поколении учебников по физике, химии, биологии, математике и информатике, которые выпустят в свет до конца 2026 года.

До этого стало известно, что в России также начата разработка единой линейки учебников по родным и государственным языкам республик. Они создаются совместно с регионами и научно-образовательными организациями и будут сопровождать школьников на всем протяжении обучения — с первого по 11-й класс.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что единая система учебников станет новым этапом развития языкового образования и поможет сохранить культурную преемственность.

Ранее в России утвердили первые школьные учебники по ИИ.

 
Теперь вы знаете
Быстрый интернет на даче и стабильная мобильная связь — как усилить сигнал и добиться их с антенной и без
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!