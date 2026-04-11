Во Владикавказе задержали подозреваемых в «подпольном» производстве пиротехники

Во Владикавказе после взрыва задержали подозреваемых в нелегальном производстве пиротехники. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«В ходе оперативных мероприятий изъяты компоненты для изготовления пиротехники. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — написал он.

В настоящее время с задержанными проводят все необходимые следственные действия.

Взрыв в центре Владикавказа произошел 10 апреля. Чрезвычайное происшествие случилось на складе с фейерверками, расположенном в Партизанском переулке. По последней информации, в результате происшествия травмы получили 15 человек — 13 взрослых и два ребенка. Состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое. Еще двух человек спасти не удалось.

На фоне произошедшего в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Вечером работы на месте взрыва приостановили в связи с угрозой обрушения поврежденного здания. Меняйло рассказал, что территория на ночь была взята под охрану.

