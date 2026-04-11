«Ъ» сообщил о готовящемся «губернаторопаде» в ряде российских регионов

«Ъ»: в администрации Путина готовят смену губернаторов Белгородской и Брянской областей
В администрации президента РФ рассматривается досрочная замена глав нескольких российских регионов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, речь идет о губернаторах Белгородской, Брянской областей и Дагестана.

Так, в начале недели «Ведомости» писали, что глава Белгородской области Вячеслав Гладков может досрочно покинуть свой пост. В качестве возможных причин назывались проблемы со здоровьем и снижение уровня поддержки со стороны жителей региона. В свою очередь «Ъ» сообщает о возможном дальнейшем карьерном продвижении губернатора после отставки. Гладков возглавляет регион с 18 ноября 2020 года.

Также, по данным источников «Ъ», в администрации президента обсуждается замена губернатора главы Брянской области Александра Богомаза. Он руководит регионом с 2014 года. Причины его ухода с поста губернатора издание также не уточняет. Богомаз был назначен врио главы региона в 2014 году, а в 2015 году избран губернатором.

Кроме того, источник «Ъ» сообщает о грядущей смене главы Дагестана Сергея Меликова — его должность якобы прочат заместителю полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Магомеду Рамазанову.

По данным «Коммерсанта», обсуждалась рокировка в руководстве Самарской области, однако ротацию губернатора Вячеслава Федорищева отложили до выборов в Госдуму.

Ранее сообщалось, что правоохранители расследуют ряд дел, в которых фигурирует бывший глава Курской области.

 
