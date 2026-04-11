17-летняя россиянка была похищена мексиканским картелем и попала в секс-рабство

Юную россиянку похитили в Мексике и уже 2,5 года удерживают в рабстве. Как пишет Mash, российское консульство неоднократно просило дать доступ к ней, но получало отказ от мексиканских властей.

Речь идет о 17-летней Кристине Романовой, которую похитили из школы в штате Мехико в 2023 году, когда ей было 15 лет. Инцидент произошел на глазах у ее матери, выпускницы петербургской консерватории и пианистки Марины Романовой. Женщина видела, как неизвестные силой усадили дочь в микроавтобус с надписью DIFEM (местная служба опеки) и куда-то увезли.

Марина обратилась в полицию, но заявление не приняли, после чего она отправила запросы в МИД РФ, Комиссию по правам человека и Красный Крест. Помощь оказали только дипломаты. В январе 2024 года консул опознал Кристину в отделении опеки, тогда она была под транквилизаторами и беременна.

Власти направили родителей на 15-часовую психологическую экспертизу, однако девочку им так не выдали, сославшись на ее «отказ» возвращаться домой. Пять месяцев спустя мать обвинили в насилии, а дочь перевезли в другое место. С 2025 года Кристина содержится в закрытом приюте для жертв торговли людьми. По версии следствия, за похищением стоит Тихуанский картель, имеющий влияние в органах власти.

Девушку якобы накачивают наркотиками, насилуют и перемещают по городам, чтобы затем в 18 лет продать в сексуальное рабство, где заставляют рожать детей для продажи. До совершеннолетия Кристины осталось меньше месяца, и родители боятся не успеть вернуть дочь.

