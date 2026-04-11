Известный тренер: Хайкин и по воспитанию, и по развитию не российский футболист

Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что голкипер Никита Хайкин, получивший паспорт Норвегии, не является российским футболистом, передает «Чемпионат».

«Он никак не российский игрок. И по воспитанию, и по развитию это не наш футболист. Конечно, был бы рад увидеть его на чемпионате мира. Будем смотреть», — сказал Непомнящий.

10 апреля появилась информация о получении Хайкиным паспорта Норвегии. При этом еще в октябре 2025 года футболист указывал в системе ФИФА гражданство Великобритании. Ранее сообщалось, что он хочет получить норвежский паспорт и выступать за сборную. Футболист объяснял свое решение семейными обстоятельствами — его невеста является гражданкой Норвегии.

В 2021 году Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. На его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.

Хайкин играет за «Буде-Глимт» с 2019 года. В марте футболист в составе норвежской команды побил рекорд Лиги чемпионов по количеству сейвов за сезон.

Ранее Хайкин выложил фотографию с флагом Норвегии.