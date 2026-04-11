Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

В японский зоопарк впервые за 40 лет выстроилась очередь из-за обезьянки-сироты Панча

Kim Kyung-Hoon/Reuters

В зооботанический парк Итикавы впервые за его 39-летнюю историю выстроились очереди, благодаря детенышу японского макака по кличке Панч, которому плюшевая игрушка заменила мать. Об этом сообщил глава учреждения Такаси Ясунага в беседе с РИА Новости.

«Раньше был приток посетителей на выходные, и в праздничные дни было больше (людей – ред.), чем в будни. Но такого, как сейчас, когда в выходные дни стоит очередь на вход – такого никогда не было в городском зоопарке Итикава. Нашему зоопарку скоро 39 лет, но ничего подобного никогда не было», — сказал Ясунага.

Также, по его словам, зоопарк стали активно посещать иностранцы.

История детеныша японского макака по кличке Панч, которого после отказа матери выходили сотрудники зоопарка города Итикава, получила широкое распространение в социальных сетях. Плюшевый орангутан, с которым детеныш не расстается, стал для него заменой матери. Взрослые обезьяны его третируют. По мнению ученых, причиной травли может быть отсутствие у Панча социальных навыков, которые макакам обычно прививают матери.

В середине марта стало известно, что Панч нашел себе подругу. Его все чаще замечали в компании другой обезьяны — самки по имени Момо-тян. На опубликованных в сети кадрах животные обнимаются, играют и проявляют взаимную привязанность, что вызвало волну умиления среди зрителей.

Ранее в Колумбии появился «новый Панч», которому игрушечный слон заменил мать.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!