В японский зоопарк впервые за 40 лет выстроилась очередь из-за обезьянки-сироты Панча

В зооботанический парк Итикавы впервые за его 39-летнюю историю выстроились очереди, благодаря детенышу японского макака по кличке Панч, которому плюшевая игрушка заменила мать. Об этом сообщил глава учреждения Такаси Ясунага в беседе с РИА Новости.

«Раньше был приток посетителей на выходные, и в праздничные дни было больше (людей – ред.), чем в будни. Но такого, как сейчас, когда в выходные дни стоит очередь на вход – такого никогда не было в городском зоопарке Итикава. Нашему зоопарку скоро 39 лет, но ничего подобного никогда не было», — сказал Ясунага.

Также, по его словам, зоопарк стали активно посещать иностранцы.

История детеныша японского макака по кличке Панч, которого после отказа матери выходили сотрудники зоопарка города Итикава, получила широкое распространение в социальных сетях. Плюшевый орангутан, с которым детеныш не расстается, стал для него заменой матери. Взрослые обезьяны его третируют. По мнению ученых, причиной травли может быть отсутствие у Панча социальных навыков, которые макакам обычно прививают матери.

В середине марта стало известно, что Панч нашел себе подругу. Его все чаще замечали в компании другой обезьяны — самки по имени Момо-тян. На опубликованных в сети кадрах животные обнимаются, играют и проявляют взаимную привязанность, что вызвало волну умиления среди зрителей.

Ранее в Колумбии появился «новый Панч», которому игрушечный слон заменил мать.