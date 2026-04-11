Иранская делегация встретилась с премьером Пакистана перед диалогом с США

Делегация Ирана проводит встречу с премьером Пакистана перед переговорами с США

Иранская делегация встретилась с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом перед переговорами с американскими представителями. Об этом сообщает корреспондент гостелерадиокомпании Ирана (IRIB).

Делегацию Ирана возглавляет спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф. По информации IRIB, на встрече с премьером Пакистана иранцы определят формат ведения переговоров с США.

Как ранее сообщали источники, представители Пакистана выступают посредниками перед будущими прямыми переговорами делегаций Вашингтона и Тегерана, которые пройдут в Исламабаде.

До этого сообщалось, что на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом иранцы поднимут вопрос нарушения условий перемирия со стороны США.

Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявлял, что Тегеран ответит соответствующим образом, если Вашингтон будет использовать переговоры для «бесплодной показухи» и обмана.

Ранее Вашингтон назвал главное требование США на переговорах с Ираном.