Назван вид сновидений, улучшающий качество сна

PLOS: яркие сны улучшают качество отдыха
thebigland/Shutterstock/FOTODOM

Яркость и насыщенность сновидений могут напрямую влиять на то, насколько отдохнувшим человек чувствует себя после сна. К такому выводу пришли исследователи из Италии. Работа опубликована в журнале PLOS Biology.

В эксперименте приняли участие 44 здоровых добровольца. Ученые проанализировали 196 ночей сна, наблюдая за участниками в лаборатории. Их регулярно будили в разные фазы сна и просили описать переживания — были ли сны и насколько глубоко они ощущали сон.

Оказалось, что ощущение «глубокого сна» возникало не только в периоды полной бессознательности, но и после ярких, насыщенных сновидений. Причем это происходило даже тогда, когда активность мозга была ближе к состоянию бодрствования. Напротив, самые «поверхностные» ощущения сна участники отмечали в состоянии, когда они частично осознавали происходящее, но при этом не видели полноценного сна.

«Иными словами, не вся умственная активность во сне ощущается одинаково. Ключевую роль играет качество переживания, особенно его погруженность», — отметил нейробиолог Джулио Бернарди.

Исследователи предполагают, что яркие сновидения могут выполнять роль своеобразного «буфера», сглаживающего колебания активности мозга. Благодаря этому у человека возникает ощущение непрерывного и глубокого сна, даже если объективные показатели этому не соответствуют.

Особое внимание ученые уделили фазе N2 (вторая стадия медленного сна), которая занимает значительную часть ночи. Именно в этой фазе, по их данным, связь между яркостью сновидений и субъективной глубиной сна проявляется особенно явно.

Кроме того, ближе к утру, когда физиологическая потребность во сне снижается, сны становятся более яркими — и одновременно усиливается ощущение, что сон был глубоким.

По словам Бернарди, это может объяснить, почему некоторые люди жалуются на плохой сон, несмотря на нормальные показатели по объективным измерениям.

В перспективе ученые не исключают, что воздействие на содержание или яркость сновидений — например, с помощью сенсорной стимуляции или когнитивных техник — может помочь в лечении бессонницы и улучшении качества сна.

Ранее врач рассказал, что происходит с сосудами после недели сна по 5 часов.

 
