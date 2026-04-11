Суд изъял шесть квартир у экс-заместителя главы пожарной охраны МЧС

Коптевский суд Москвы изъял в доход государства имущество бывшего заместителя начальника управления специальной пожарной охраны (УСПО) МЧС РФ Дмитрия Даудашвили и членов его семьи. Об этом ТАСС сообщил адвокат подсудимого Владимир Шелупахин.

По его словам, речь идет о шести квартирах, а также одной машине, двух нежилых помещениях и земельном участке, принадлежащих родственникам Даудашвили.

Шелупахин добавил, что члены семьи осужденного не согласны с данным решением суда, так как большая часть имущества была передана в наследство и не связана с профессиональной деятельностью Даудашвили.

В конце 2024 года суд по иску Генпрокуратуры постановил изъять в пользу государства имущество Даудашвили и его родственников. Кроме того, были конфискованы ценные бумаги, 52 млн руб., нежилая недвижимость в Сирусе площадью 52 кв.м., три квартиры в Москве и еще три в подмосковных Химках. Пять из них сдавались в аренду на протяжении семи лет. Суд также взыскал доходы от аренды.

Кроме того, государству перешли участки в Наро-Фоминском и Павлово-Посадском районах с домами и нежилыми постройками.

Следствие выяснило, что, занимая пост в МЧС, Даудашвили сдавал в аренду две квартиры-студии в Сочи и стометровую квартиру в Королеве. Он также владел двумя автомобилями. Для легализации доходов он заключил с тещей фиктивные договоры займа, как считает истец. Это делалось для сокрытия финансов, на которые приобреталось имущество.

Ранее суд приговорил Даудашвили к 15 одам колонии строгого режима.