На Алтае юноша расправился с женщиной и 14 лет скрывался от правосудия

SHOT: в Алтайском крае задержали мужчину за расправу над женщиной в 2012 году

В Алтае после 14-летнего розыска задержали Николая Румянцева, подозреваемого в расправе над женщиной. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Преступление произошло в ноябре 2012 года. Тогда 18-летний Румянцев и его друзья катались на машине по Рубцовску, подобрали по дороге 39-летнюю Елену и, предложив ей выпить, привезли к реке Алей у села Безрукавка.

Там Николай, рассчитывая на интимную близость с новой знакомой, подмешал ей в коктейль фенобарбитал. Женщина заподозрила неладное и закричала, а юноша набросился на нее и жестоко избил. Затем погрузил тело в багажник, доехал до ресторана «Пале Рояль», раздел и бросил в лесополосе рядом.

Преступнику удалось замести следы и вернуться к обычной жизни, но в 2018-м получил 8 месяцев условно за кражу. Следователям удалось доказать его причастность к расправе над местной жительницей, сейчас мужчина находится в СИЗО. Расследование продолжается.

