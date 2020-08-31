ЦИК Черногории огласила окончательные итоги парламентских выборов

Правящая Демократическая партия социалистов победила на парламентских выборах в Черногории, сообщила Центральная избирательная комиссия. Об этом пишет ТАСС.

Демократическая партия набрала 35,06% голосов, оппозиционная коалиция «За будущее Черногории» — 32,55%, коалиция «Мир — наша нация» — 12,53%, коалиция «Черное на белое» — 5,53%, «Социал-демократы Ивана Брайовича» — 4,1%.

Таким образом, объединившись, оппозиционные силы побеждают на выборах, впервые за 30 лет опережая правящую партию.

До этого президент Черногории Мило Джуканович заявил, что не признает проигрыш своей партии. В то же время лидер оппозиционной коалиции Здравко Кривокапич объявил о «падении режима».

Парламентские выборы в Черногории прошли 30 августа.

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