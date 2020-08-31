В Кремле заявили, что белорусские власти контролируют ситуацию с протестами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию в Белоруссии, заявив что власти контролируют протесты, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«В целом продолжается определенная акция. Но мы видим, что правоохранители и руководство держат ситуацию под контролем и не дают возможности для провокаций, которые могут быть при большом скоплении людей», — сказал Песков.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались несанкционированные акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяют против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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