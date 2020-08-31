Тихановская намерена выступить на заседаниях Совбеза ООН и ПАСЕ

В пресс-службе баллотировавшейся в президенты Белоруссии Светланы Тихановской заявили, что политик собирается выступить на заседаниях Совета Безопасности ООН 4 сентября и Парламентской ассамблеи Совета Европы 8 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости».

Для приглашения выступить в СБ ООН нужно согласие всех членов Совбеза, уточнили в пресс-службе.

Там напомнили, что Тихановская просит уважать суверенитет Белоруссии и волю белорусского народа. Она отмечает, что протесты в республике носят исключительно мирный характер, а наилучший вариант выхода из кризиса — переговоры. При этом политик не отказывается и от международного содействия.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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