Турецкая делегация отправилась в Россию для переговоров по Ливии

Турецкая делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Седатом Оналом отправилась в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу турецкого МИДа.

Межведомственная делегация Турции посетит Москву 31 августа — 1 сентября.

Целью визита станет обсуждение ситуации в регионе, главным образом в Ливии и Сирии.

По данным СМИ, в состав делегации входят представители Минобороны и Национальной разведывательной организации Турции.

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