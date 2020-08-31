Турецкая делегация отправилась в Россию для переговоров по Ливии
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Турецкая делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Седатом Оналом отправилась в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу турецкого МИДа.
Межведомственная делегация Турции посетит Москву 31 августа — 1 сентября.
Целью визита станет обсуждение ситуации в регионе, главным образом в Ливии и Сирии.
По данным СМИ, в состав делегации входят представители Минобороны и Национальной разведывательной организации Турции.
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